Trieste | ciclo Journey to the East svela il mondo Yakuza tra cinema arte e sakè dal 2026

Trieste si immerge nel mondo della Yakuza: cinema, fumetti e sakè per un viaggio nella criminalità giapponese. Trieste si prepara ad un’inedita esplorazione del cinema giapponese, con un sul genere *yakuza eiga*, i film che raccontano le complesse dinamiche della criminalità organizzata nipponica. Dal 18 febbraio al 5 maggio 2026, la Mediateca di via Roma 19 e il Cinema Ariston ospiteranno “Journey to the East”, un ciclo di eventi ideato dall’associazione La Cappella Underground, arricchito da mostre d’arte e degustazioni a tema. L’iniziativa vuole offrire al pubblico un accesso privilegiato a un genere cinematografico spesso trascurato, ma ricco di spunti di riflessione sulla società e la cultura del Sol Levante.🔗 Leggi su Ameve.eu

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di sei minuti per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che presenta contenuti inediti e approfondimenti sulle novità di gameplay e narrazione.

