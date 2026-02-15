Trieste | ciclo Journey to the East svela il mondo Yakuza tra cinema arte e sakè dal 2026
Trieste si prepara a esplorare il mondo della Yakuza, perché dal 2026 il ciclo “Journey to the East” porterà in città film, mostre e degustazioni di sakè che mostrano aspetti nascosti della criminalità giapponese. La manifestazione includerà proiezioni di pellicole classiche e moderne, oltre a esposizioni di opere d’arte ispirate alla cultura giapponese, per offrire un’immagine più complessa di questa realtà.
Trieste si immerge nel mondo della Yakuza: cinema, fumetti e sakè per un viaggio nella criminalità giapponese. Trieste si prepara ad un’inedita esplorazione del cinema giapponese, con un sul genere *yakuza eiga*, i film che raccontano le complesse dinamiche della criminalità organizzata nipponica. Dal 18 febbraio al 5 maggio 2026, la Mediateca di via Roma 19 e il Cinema Ariston ospiteranno “Journey to the East”, un ciclo di eventi ideato dall’associazione La Cappella Underground, arricchito da mostre d’arte e degustazioni a tema. L’iniziativa vuole offrire al pubblico un accesso privilegiato a un genere cinematografico spesso trascurato, ma ricco di spunti di riflessione sulla società e la cultura del Sol Levante.🔗 Leggi su Ameve.eu
