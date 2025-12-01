Non solo giostre | a Villa Borghese apre il parco natalizio che unisce arte show dal vivo e un viaggio tra le città del mondo

Roma si prepara a vivere un Natale che non vuole essere fatto solo di luci e bancarelle. Nel cuore verde della città, a Villa Borghese, arriva un parco natalizio che apre i cancelli a un’esperienza pensata per grandi e piccoli nel quale – tra installazioni luminose, scenografie immersive e spettacoli dal vivo – la magia del Natale diventa un percorso narrativo capace di evocare luoghi lontani, storie e tradizioni. Per chi è alla ricerca di un evento capace di unire intrattenimento, arte e viaggio, questo nuovo parco rappresenta una tappa imperdibile per la stagione natalizia romana. LEGGI ANCHE: La Grecia che trasformò Roma: ai Musei Capitolini un viaggio immersivo tra capolavori e storie di potere Un villaggio di 40. 🔗 Leggi su Funweek.it