Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | il nuovo trailer svela contenuti inediti

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di sei minuti per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che presenta contenuti inediti e approfondimenti sulle novità di gameplay e narrazione. Questo video offre uno sguardo dettagliato su come il titolo si differenzi dalle edizioni precedenti, ampliando l’esperienza complessiva del gioco con nuove modalità e meccaniche.

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno pubblicato un gameplay trailer di sei minuti dedicato a Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, offrendo uno sguardo approfondito su un progetto che non si limita a una semplice riedizione tecnica, ma amplia l'esperienza con meccaniche inedite, nuove modalità e una struttura narrativa più ricca. Okinawa, Morning Glory e il ritorno di Kazuma Kiryu. Il filmato si apre mostrando la nuova quotidianità di Kazuma Kiryu a Okinawa. L'ex yakuza sembra aver finalmente trovato un equilibrio lontano da Kamurocho, dedicandosi alla gestione dell'orfanotrofio Morning Glory, immerso in un'atmosfera tropicale serena.

