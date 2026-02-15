Il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha inviato una grande squadra ai Campionati italiani di salvamento di Riccione, dopo aver preparato con cura i suoi atleti durante tutto l'anno. La competizione si svolge nel lungomare della città, dove i giovani si sfidano in varie prove di salvataggio e nuoto. Con oltre cinquanta partecipanti, la squadra maceratese si presenta con l’obiettivo di ottenere buoni risultati e dimostrare la propria crescita.

Corposa la pattuglia che il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha mandato ai Tricolori di Salvamento di Riccione. L’ennesimo trionfo nella specialità a livello regionale ha garantito una partecipazione record, ben 31 sono stati gli atleti. Il Cnm ha schierato rappresentanti in tutte le categorie. Per gli Esordienti A 13° posto nei 100 trasporto manichino con pinne per Chiara Cipriani. Venendo a Juniores, Cadetti e Seniores, Tommaso Campanella ha chiuso al 10º posto nei 100 trasporto manichino pinne Juniores, Alessandro Pianesi si è classificato 19° nei 200 super lifesaver seniores. Bene le staffette: la 4x50 Pool Juniores Maschi con Karim Khalioti, Teodor Alexandru Tita, Tommaso Campanella e Mattia Alessandrelli; la 4x50 pool mixed juniores con Giulia Razeti, Emma Quarchioni, Tommaso Campanella e Mattia Alessandrelli; la 4x50 pool seniores con Kristian Frani, Tommaso Zaffrani, Alessandro Pianesi e Simone Scarponi; e la 4x25 manichino seniores con Simone Scarponi, Teodor Alexandru Tita, Alessandro Pianesi e Tommaso Zaffrani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tricolori di salvamento

Unico rappresentante di Como ai campionati italiani di salvamento, Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti.

Questa mattina ad Ancona sono iniziati i campionati italiani indoor di atletica leggera.

