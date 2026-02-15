Tricolori di salvamento
Il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha inviato una grande squadra ai Campionati italiani di salvamento di Riccione, dopo aver preparato con cura i suoi atleti durante tutto l'anno. La competizione si svolge nel lungomare della città, dove i giovani si sfidano in varie prove di salvataggio e nuoto. Con oltre cinquanta partecipanti, la squadra maceratese si presenta con l’obiettivo di ottenere buoni risultati e dimostrare la propria crescita.
Corposa la pattuglia che il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha mandato ai Tricolori di Salvamento di Riccione. L’ennesimo trionfo nella specialità a livello regionale ha garantito una partecipazione record, ben 31 sono stati gli atleti. Il Cnm ha schierato rappresentanti in tutte le categorie. Per gli Esordienti A 13° posto nei 100 trasporto manichino con pinne per Chiara Cipriani. Venendo a Juniores, Cadetti e Seniores, Tommaso Campanella ha chiuso al 10º posto nei 100 trasporto manichino pinne Juniores, Alessandro Pianesi si è classificato 19° nei 200 super lifesaver seniores. Bene le staffette: la 4x50 Pool Juniores Maschi con Karim Khalioti, Teodor Alexandru Tita, Tommaso Campanella e Mattia Alessandrelli; la 4x50 pool mixed juniores con Giulia Razeti, Emma Quarchioni, Tommaso Campanella e Mattia Alessandrelli; la 4x50 pool seniores con Kristian Frani, Tommaso Zaffrani, Alessandro Pianesi e Simone Scarponi; e la 4x25 manichino seniores con Simone Scarponi, Teodor Alexandru Tita, Alessandro Pianesi e Tommaso Zaffrani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Unico comasco ai campionati italiani di salvamento: Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti
Unico rappresentante di Como ai campionati italiani di salvamento, Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti.
Atletica, via ai tricolori indoor
Questa mattina ad Ancona sono iniziati i campionati italiani indoor di atletica leggera.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: H2O Sport ai tricolori di salvamento: sei giovani atleti a Riccione; H2O Sport ai tricolori di salvamento: sei atleti impegnati a Riccione; Unico comasco ai campionati italiani di salvamento: Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti; Criteria Giovanili di Salvamento: Amici Nuoto Riva conquista 23 medaglie e un record italiano.
Tricolori di salvamentoCorposa la pattuglia che il Centro Nuoto Macerata Fior di Grano ha mandato ai Tricolori di Salvamento di Riccione. L’ennesimo trionfo nella specialità a livello regionale ha garantito una ... msn.com
Unico comasco ai campionati italiani di salvamento: Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argentiL’atleta di Cassina Rizzardi, in forza al team InSport Rane Rosse di Villa Guardia, protagonista ... quicomo.it
H2O Sport ai tricolori di salvamento: sei giovani atleti a Riccione. Leggi qui https://www.valsinello.net/notizie/sport/11893/h2o-sport-ai-tricolori-di-salvamento-sei-giovani-atleti-a-riccione facebook