Unico comasco ai campionati italiani di salvamento | Gabriel Palermo 13 anni torna a casa con un oro e due argenti
Unico rappresentante di Como ai campionati italiani di salvamento, Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti. Il giovane atleta ha dato prova di determinazione e abilità, portando a casa risultati importanti per la sua età. La sua performance dimostra come impegno e passione possano portare a traguardi significativi, anche in una competizione nazionale.
C’è anche una bella notizia di sport che arriva dalla provincia di Como e che racconta impegno, costanza e talento. A Riccione tre giorni dei campionati italiani di nuoto, specialità salvamento, ha gareggiato anche Gabriel Palermo, 13 anni (categoria esordienti), unico atleta comasco presente in.🔗 Leggi su Quicomo.it
