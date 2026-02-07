Unico comasco ai campionati italiani di salvamento | Gabriel Palermo 13 anni torna a casa con un oro e due argenti

Unico rappresentante di Como ai campionati italiani di salvamento, Gabriel Palermo, 13 anni, torna a casa con un oro e due argenti. Il giovane atleta ha dato prova di determinazione e abilità, portando a casa risultati importanti per la sua età. La sua performance dimostra come impegno e passione possano portare a traguardi significativi, anche in una competizione nazionale.

