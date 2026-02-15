Tria x9 di Winora la bike per le gite fuoriporta
La Tria x9 di Winora ha conquistato gli appassionati di uscite fuori porta grazie alle sue alte prestazioni e alla facilità di utilizzo. La bici si distingue per un motore potente e una batteria che garantiscono autonomie più lunghe, ideali per le escursioni di giornata. Un esempio concreto è il modello che include un display intuitivo e luci integrate, pensate per rendere ogni pedalata più sicura e piacevole.
La Tria x9 di WINORA è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una e-bike da città con più prestazioni, più comfort e meno bisogno di manutenzione, e al giusto prezzo. Il telaio ad accesso basso facilita salita e discesa mentre il motore Bosch Performance Line unito alla batteria da 500Wh offre la spinta giusta in città con abbastanza carica per gli spostamenti quotidiani e per le fughe fuoriporta. Il cambio Shimano Nexus a 9 velocità garantisce una guida versatile e intuitiva mentre sulle superfici sconnesse la forcella ammortizzata da 63mm garantisce stabilità. Pratica anche negli accessori: portapacchi integrato e luci per mantenere visibile e al sicuro il ciclista anche di sera. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Lo smartphone che al posto dello zoom ha un cannocchiale: le foto alla Luna di Oppo Find X9 Pro
L’ex ministro Tria: “Attaccare Giorgetti perché competente? Mi indigna. Chi evoca le manine non ha fortuna”
L’ex ministro Tria commenta le recenti polemiche su Giorgetti, sottolineando come sia ingiusto attaccare la sua competenza definendolo “tecnico” solo per motivi politici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Tria x9 di Winora, la bike per le gite fuoriportaLa Tria x9 di WINORA è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una e-bike da città con più prestazioni, più comfort e meno bisogno di manutenzione, e al giusto prezzo. Il telaio ad accesso basso fa ... atomheartmagazine.com
E-bike WINORA Tria x9, la comoda compagna di lunghe escursioniL’e-bike WINORA Tria x9 è la compagna perfetta per avventure di media e lunga distanza. Il giusto connubio tra una eBike confortevole e un’agile compagna sportiva, per poter davvero vivere l’avventura ... sportoutdoor24.it
Winora Tria 7 Eco. Biclettata esposta in vetrina, mai utilizzata. Prezzo di listino €2,500. Prezzo promo €1,500 facebook