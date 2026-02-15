La Tria x9 di Winora ha conquistato gli appassionati di uscite fuori porta grazie alle sue alte prestazioni e alla facilità di utilizzo. La bici si distingue per un motore potente e una batteria che garantiscono autonomie più lunghe, ideali per le escursioni di giornata. Un esempio concreto è il modello che include un display intuitivo e luci integrate, pensate per rendere ogni pedalata più sicura e piacevole.

La Tria x9 di WINORA è la scelta giusta per chi è alla ricerca di una e-bike da città con più prestazioni, più comfort e meno bisogno di manutenzione, e al giusto prezzo. Il telaio ad accesso basso facilita salita e discesa mentre il motore Bosch Performance Line unito alla batteria da 500Wh offre la spinta giusta in città con abbastanza carica per gli spostamenti quotidiani e per le fughe fuoriporta. Il cambio Shimano Nexus a 9 velocità garantisce una guida versatile e intuitiva mentre sulle superfici sconnesse la forcella ammortizzata da 63mm garantisce stabilità. Pratica anche negli accessori: portapacchi integrato e luci per mantenere visibile e al sicuro il ciclista anche di sera. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Tria x9 di Winora, la bike per le gite fuoriporta

L’ex ministro Tria commenta le recenti polemiche su Giorgetti, sottolineando come sia ingiusto attaccare la sua competenza definendolo “tecnico” solo per motivi politici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.