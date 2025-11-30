Lo smartphone che al posto dello zoom ha un cannocchiale | le foto alla Luna di Oppo Find X9 Pro
Il Find X9 Pro è l'ultimo smartphone lanciato da Oppo. La parte più interessante è il comparto fotografico, realizzato in collaborazione con la svedese Hasselblad. Insieme allo smartphone Oppo ha presentato anche un'ottica aggiuntiva da collegare al dispositivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
