L’ex ministro Tria | Attaccare Giorgetti perché competente? Mi indigna Chi evoca le manine non ha fortuna

L’ex ministro Tria commenta le recenti polemiche su Giorgetti, sottolineando come sia ingiusto attaccare la sua competenza definendolo “tecnico” solo per motivi politici. Secondo Tria, la capacità di un politico di essere votato e di governare non sminuisce le sue competenze. La sua posizione invita a riflettere sul valore della competenza nel ruolo politico, oltre le etichette e le polemiche infondate.

A me fa sorridere che quando si vuole insultare un politico si dice che è un tecnico. Ma non è che un politico che prende i voti e che viene eletto non possa essere competente. Anzi, è spe.

