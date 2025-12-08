Girone A sconfitta 2-0 in casa Pro Patria sempre più a fondo Dolomiti Bellunesi non fa sconti

BUSTO ARSIZIO (Varese) Seconda sconfitta di fila e crisi nera per la Pro Patria battuta ieri sera con due reti dalle Dolomiti Bellunesi tra le mura amiche dello stadio Carlo Speroni. La squadra di mister Leandro Greco si sta complicando parecchio l’esistenza in questo campionato di serie C e la sconfitta rimediata con le Dolomiti Bellunesi ha aggravato le preoccupazioni in casa dei biancoblù. Ospiti, schierati a specchio con il 3-5-2 e avanti nella prima frazione di gioco con la marcatura di Marconi, che ribadisce in porta un tiro di Saccani, respinto dall’estremo difensore biancoblù Rovida. Al 43’ il centrocampista Ferri non concretizza, mancando la rete del possibile pareggio per la Pro Patria e così nella ripresa poco dopo la mezz’ora, la formazione dei veneti raddoppia con il colpo di tacco di Clemenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

