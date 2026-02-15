Trent Alexander-Arnold brilla al Bernabeu | la sua svolta con il Real Madrid
Trent Alexander-Arnold ha mostrato il suo talento al Santiago Bernabeu, trascinando il Liverpool con un assist decisivo durante la partita di Champions League. La sua abilità nel creare occasioni ha lasciato il pubblico senza parole, soprattutto quando ha servito un cross preciso che ha portato al gol vincente. Con questa prestazione, il giovane difensore inglese ha messo in mostra tutta la sua crescita, conquistando i tifosi dei Reds presenti in tribuna.
"> Trent Alexander-Arnold: Una Prestazione da Fuoriclasse al Bernabeu. Sabato sera, il Santiago Bernabeu ha assistito a una spettacolare esibizione di Trent Alexander-Arnold. In quello che può essere definito il suo primo vero test della stagione, il terzino inglese ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore di classe mondiale. Insieme a Vinicius Jr, ha orchestrato il gioco del Real Madrid e ha contribuito in modo significativo alla vittoria contro la rivale di sempre. L’intesa tra Alexander-Arnold e Vinicius Jr è stata palpabile, un’alleanza che ha portato il Real a emergere nella competizione per il titolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Trent Alexander-Arnold potrebbe voler porre fine al suo incubo con il Real Madrid quest’estate?
Trent Alexander-Arnold potrebbe lasciare il Liverpool e trasferirsi al Real Madrid, ma la sua avventura in Spagna sembra già complicata.
Alexander-Arnold, stagione in salita: nuovo stop al Real Madrid e rientro nel 2026Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Rigore segnato e Vini Jr brilla in casa del Real Madrid battendo 4-1 la Real Sociedad nella Liga 2025/26.
Trent Alexander-Arnold Ittisaa qarqaraa Mirgaa irratti Falfalaa nuti godhe gara Riiyaal Maadriid adeemee nati fakkaata,taphata iddoo sanarratti hiriree taphatuu nuuf barakaachuu didee jira facebook
