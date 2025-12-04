Alexander-Arnold stagione in salita | nuovo stop al Real Madrid e rientro nel 2026

La prima stagione di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid prende una piega che nessuno immaginava. L’esterno inglese, arrivato in estate a parametro zero con l’ambizione di aprire un nuovo capitolo della propria carriera, dovrà fermarsi di nuovo per un infortunio significativo. È successo mercoledì sera, nella trasferta sul campo dell’Athletic Bilbao, quando al 55’ si è arreso per un problema muscolare che ha subito destato preoccupazione. I successivi esami hanno confermato i timori: un nuovo intoppo in un avvio di stagione già costellato di difficoltà. Nome completo Trent John Alexander-Arnold Posizione Difensore Squadra attuale Real Madrid Nazione Luogo di nascita Liverpool Data di nascita Ottobre 7, 1998 00:00 Età 27 Peso (Kg) 67 Altezza (cm) 175 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 11 - Per Game Partite iniziate 7 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Alexander-Arnold, stagione in salita: nuovo stop al Real Madrid e rientro nel 2026

