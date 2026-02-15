Treno per Orio lavori in ritardo I residenti | no al sottopasso

Un treno diretto a Orio ha subito un ritardo, causando disagi ai pendolari e ai residenti di Boccaleone a Bergamo. La causa è legata ai lavori ancora in corso sulla passerella e alla chiusura del passaggio a livello, che da settimane blocca la strada principale di Via Rovelli. I residenti si oppongono al progetto del sottopasso, temendo che i lavori possano peggiorare la situazione e aumentare il caos nel quartiere. In molti si sono riuniti per protestare contro i disagi continui e chiedono interventi immediati.

LAPROTESTA. Il quartiere di Boccaleone a Bergamo, in Via Rovelli, è ancora dimezzato, tempi incerti per la passerella e per la chiusura del passaggio a livello. Sabato il Comitato è sceso in strada. «Il treno è passato, ma non era quello per l’aeroporto». È un’ironia amara quella dei residenti e del Comitato di quartiere di Boccaleone, riuniti sabato in una sessantina in presidio davanti al passaggio a livello di via Pizzo Recastello. Eppure, dati alla mano, non è un sarcasmo a torto. I ritardi nei lavori per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio e delle infrastrutture a supporto restano infatti pesanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Treno per Orio, lavori in ritardo». I residenti: no al sottopasso Guasto tecnico a Orio al Serio, aeroporto nel caos: voli in ritardo, dirottati e cancellati Aeroporto di Orio al Serio in difficoltà a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav, verificatosi sabato pomeriggio. Orio al Serio, guasto tecnico e visibilità ridotta: aeroporto in tilt, voli in ritardo, dirottati e cancellati A causa di un guasto tecnico, l'aeroporto di Orio al Serio sta affrontando problemi di visibilità e funzionamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Treno per Orio, lavori in ritardo. I residenti: no al sottopasso; Treno per Orio, nuova manifestazione di protesta del comitato di Boccaleone: Doveva essere pronto per le Olimpiadi; Raddoppio ferroviario Bergamo: il ritardo del cantiere viaggia verso il 2027; A Boccaleone aspettano ancora il treno… per le Olimpiadi. E si torna a protestare. «Treno per Orio, lavori in ritardo». I residenti: no al sottopassoIl quartiere di Boccaleone a Bergamo, in Via Rovelli, è ancora dimezzato, tempi incerti per la passerella e per la chiusura del passaggio a livello. ecodibergamo.it Bergamo, treno per Orio in ritardo. Le voci dei residenti di Boccaleone contro il cantiere della ferroviaIl presidio del comitato di quartiere in via Pizzo Recastello: il passaggio a livello verrà chiuso ma non si hanno ancora tempi certi sulla passerella. «Noi contrari al sottopasso» ... bergamo.corriere.it Il treno di cioccolato più lungo del mondo fa tappa all'aeroporto di Orio per tre settimane. Un'opera da record ma anche solidale, leggi qui per scoprire perchè facebook Il presidente di Sacbo, Sanga: «Potenzialità che dipenderà anche dal Piano redatto da Enac». E sul futuro collegamento ferroviario: saranno 154 i treni al giorno tra Orio e Milano. x.com