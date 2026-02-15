Treno per Orio lavori in ritardo I residenti | no al sottopasso

Un treno diretto a Orio ha subito un ritardo, causando disagi ai pendolari e ai residenti di Boccaleone a Bergamo. La causa è legata ai lavori ancora in corso sulla passerella e alla chiusura del passaggio a livello, che da settimane blocca la strada principale di Via Rovelli. I residenti si oppongono al progetto del sottopasso, temendo che i lavori possano peggiorare la situazione e aumentare il caos nel quartiere. In molti si sono riuniti per protestare contro i disagi continui e chiedono interventi immediati.

LAPROTESTA. Il quartiere di Boccaleone a Bergamo, in Via Rovelli, è ancora dimezzato, tempi incerti per la passerella e per la chiusura del passaggio a livello. Sabato il Comitato è sceso in strada. «Il treno è passato, ma non era quello per l’aeroporto». È un’ironia amara quella dei residenti e del Comitato di quartiere di Boccaleone, riuniti sabato in una sessantina in presidio davanti al passaggio a livello di via Pizzo Recastello. Eppure, dati alla mano, non è un sarcasmo a torto. I ritardi nei lavori per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Orio al Serio e delle infrastrutture a supporto restano infatti pesanti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

