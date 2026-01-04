Orio al Serio guasto tecnico e visibilità ridotta | aeroporto in tilt voli in ritardo dirottati e cancellati

A causa di un guasto tecnico, l'aeroporto di Orio al Serio sta affrontando problemi di visibilità e funzionamento. Numerosi voli sono in ritardo, dirottati o cancellati, creando disagi per i passeggeri in partenza e arrivo. La situazione resta sotto osservazione, e le autorità aeroportuali stanno lavorando per ripristinare la normalità al più presto.

Decine di voli in ritardo o persino dirottati in partenza e in arrivo all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio. Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale, sommato alla bassa visibilità dovuta alla nebbia, ha mandato in tilt lo scalo nella serata di sabato 3 gennaio. Circa 20 voli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Orio al Serio, guasto tecnico e visibilità ridotta: aeroporto in tilt, voli in ritardo, dirottati e cancellati Leggi anche: Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottati Leggi anche: Guasto al passaggio a livello, circolazione ferroviaria in tilt: treni in ritardo, cancellati o modificati Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. «Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo; Novara, semaforo guasto (e bloccato sul verde) in corso Milano. «Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo - Nella serata di sabato 3 gennaio ripercussioni al traffico aereo a causa di «un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale» e delle «contestuali condizioni di bassa visibilità ... ecodibergamo.it

Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottati - Un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale e le contestuali condizioni di bassa visibilità in pista hanno causato una ventina di voli cancellati e circa 10 dirottamenti ... bergamonews.it

“Guasto al centro radar”: fermi i voli del Nord-Ovest Italia, ritardi e cancellazioni. Poi il ritorno alla normalità - Moltissimi voli in arrivo e in partenza in alcuni dei principali aeroporti italiani – Orio compreso – devono essere cancellati, ritardati o riportati negli scali di origine perché lo spazio aereo di ... bergamonews.it

Per un problema tecnico si registrano dirottamenti in arrivo all'aeroporto di Bergamo Orio Al Serio. - facebook.com facebook

Orio al Serio, arrestato 33enne: deve scontare 8 mesi di carcere per furti in aeroporto x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.