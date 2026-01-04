Guasto tecnico a Orio al Serio aeroporto nel caos | voli in ritardo dirottati e cancellati

Aeroporto di Orio al Serio in difficoltà a causa di un guasto tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav, verificatosi sabato pomeriggio. La problematica ha provocato ritardi, dirottamenti e cancellazioni di numerosi voli, complicando la gestione dei voli e creando disagi tra i passeggeri. Le autorità stanno lavorando per risolvere la situazione e ripristinare la normale operatività.

Gravi anomalie funzionali all' aeroporto di Orio al Serio, dove da ieri pomeriggio moltissimi voli vengono ritardati o cancellati a causa di un " problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato " e dalle " contestuali condizioni di bassa visibilità in pista ". Così si legge in una nota diffusa da Sacbo, che gestisce lo scalo lombardo, uno degli hub italiani più importanti per Ryainair e per numerose altre compagnie aeree low-cost. I disagi stanno interessando migliaia di passeggeri, visto che avvengono in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Guasto tecnico a Orio al Serio, aeroporto nel caos: voli in ritardo, dirottati e cancellati Leggi anche: Orio al Serio, guasto tecnico e visibilità ridotta: aeroporto in tilt, voli in ritardo, dirottati e cancellati Leggi anche: Guasto al radar, caos all’aeroporto di Orio al Serio: cancellati e dirottati decine di voli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. «Problema tecnico e bassa visibilità», caos all’aeroporto di Orio per voli cancellati, dirottati e in ritardo; Aeroporto, problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale: voli cancellati e dirottati; Bergamo, caos all'aeroporto per un guasto tecnico e bassa visibilità in pista: voli cancellati, dirottati o in ritardo; Novara, semaforo guasto (e bloccato sul verde) in corso Milano. Caos all'aeroporto di Orio al Serio: decine di voli cancellati, dirottati e in ritardo per un guasto tecnico. Il disagio dei passeggeri - Poco prima delle 18 di sabato 3 gennaio si è verificato un problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale. leggo.it

Guasto tecnico a Orio, notte di attesa all’aeroporto: 21 voli cancellati, 34 dirottati - Foto e video - Disagi per migliaia di passeggeri, in viaggio da o verso lo scalo bergamasco, costretti a modificare i loro programmi. ecodibergamo.it

Guasto tecnico e nebbia a Orio al Serio, cancellati decine di voli in partenza e arrivo - Sono in tutto 63 i voli in arrivo che hanno registrato ritardi, cancellazioni o dirottamenti su altri scali e 39 quelli in partenza cancellati o riprogrammati, tra ieri sera e questa mattina, all'aero ... msn.com

