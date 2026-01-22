Ottavio Colalongo ucciso in un agguato | 8 fermi l'omicidio maturato durante guerra tra clan

A un mese dall’omicidio di Ottavio Colalongo a Scisciano, avvenuto nel dicembre 2025, i carabinieri hanno effettuato otto fermi. L’omicidio, avvenuto durante uno scontro tra clan, è stato oggetto di indagini approfondite che hanno portato all’arresto dei sospettati. L'evento evidenzia le tensioni legate alla criminalità organizzata nella zona e le attività di contrasto delle forze dell’ordine.

