Chi era Ottavio Colalongo ucciso a Scisciano | l'agguato in moto gli ultimi colpi sul viso

Ottavio Colalongo, figura nota nel panorama criminale napoletano, è stato vittima di un violento agguato il 17 dicembre a Scisciano. Colpito mentre era in moto, è stato raggiunto da diversi proiettili, tra cui alcuni al volto. Le indagini stanno cercando di fare luce su questo brutale episodio, che conferma il clima di tensione e violenza legato al mondo della criminalità organizzata nella zona.

