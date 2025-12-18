Chi era Ottavio Colalongo ucciso a Scisciano | l'agguato in moto gli ultimi colpi sul viso

Ottavio Colalongo, figura nota nel panorama criminale napoletano, è stato vittima di un violento agguato il 17 dicembre a Scisciano. Colpito mentre era in moto, è stato raggiunto da diversi proiettili, tra cui alcuni al volto. Le indagini stanno cercando di fare luce su questo brutale episodio, che conferma il clima di tensione e violenza legato al mondo della criminalità organizzata nella zona.

Le indagini sull'agguato del 17 dicembre a Scisciano (Napoli): Ottavio Colalongo colpito in movimento e finito con proiettili al viso; era legato al clan Filippini.

