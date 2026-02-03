Passeggia in bici con marito e figli 36enne incinta travolta e uccisa da un'auto | morta anche bimba in grembo

Una donna di 36 anni, incinta di sette mesi, ha perso la vita in un incidente a Los Angeles. Stava pedalando in bicicletta con il marito e i figli quando un’auto l’ha investita. La donna è morta sul colpo, e con lei anche la bambina che portava in grembo. La famiglia era uscita per una semplice passeggiata, ma tutto è finito in tragedia. La polizia sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Regan Cole-Graham, madre di due figli e al settimo mese di gravidanza, è morta dopo essere stata travolta da un'auto mentre andava in bicicletta con il marito e i figli a Los Angeles. Anche la bambina che portava in grembo è deceduta. La polizia indaga.

