Si apre uno spiraglio di speranza nel dramma del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato al Monaldi di Napoli dopo il fallito trapianto di cuore. Nonostante il quadro resti critico, l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, ha rettificato le precedenti indiscrezioni ai microfoni dell'Adnkronos: «Il bambino non è inabile al trapianto. Vuole solo la conferma che il cuore sia ancora trapiantabile, così tiriamo un sospiro di sollievo in più». Il piccolo resta attualmente attaccato a una macchina salvavita in attesa di un nuovo organo compatibile. Nel frattempo, la famiglia ha chiesto ufficialmente un secondo parere all'ospedale Bambino Gesù di Roma: una mossa che il legale definisce naturale, dato che «si è incrinato un po' il rapporto fiduciario tra la famiglia del bambino e il Monaldi». 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cuore "bruciato", il dietrofront del legale: «Bimbo non è inabile al trapianto, la famiglia vuole il parere del Bambin Gesù»?

