Cuore danneggiato si fa strada l' opzione di un organo artificiale per salvare il bambino

Un bambino con il cuore gravemente danneggiato potrebbe ricevere un cuore artificiale, dopo che il primo trapianto a Napoli non è andato a buon fine. La causa principale è stata un errore durante il trasporto, che ha compromesso l’organo. La famiglia del piccolo ha chiesto di affidarsi a un medico diverso nel caso si renda necessario un secondo intervento. Un dettaglio importante è che il bambino rimane sotto stretta osservazione in ospedale.

Un cuore atteso per mesi, arrivato tra le speranze di una famiglia e finito al centro di un'inchiesta. Mentre il bimbo di due anni ricoverato a Napoli, dopo il trapianto fallito di dicembre, resta in coma farmacologico collegato all'Ecmo, la Procura indaga e la famiglia chiede verità, nelle ultime ore si fa strada un'ipotesi estrema: l'impianto di un cuore artificiale come ponte verso un nuovo trapianto. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra le opzioni al vaglio dei medici ci sarebbe quella di impiantare un cuore artificiale per mantenere in vita il piccolo, attualmente sostenuto dall'Ecmo, in attesa di un nuovo organo compatibile. Un bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli, ha ottenuto il primo posto nella lista d'attesa per un cuore nuovo dopo aver ricevuto un organo danneggiato. Tommaso, il bambino di Nola, ha subito un intervento al Monaldi di Napoli dopo che il trapianto di cuore era fallito il 23 dicembre, e ora un cuore artificiale potrebbe salvarlo. Cuore danneggiato trapiantato al bimbo di due anni: sospesa la direttrice di Cardiochirurgia del Monaldi. Trapiantato di cuore danneggiato su un bimbo di 2 anni: 6 sanitari indagati a Napoli. Si tratta di medici e paramedici dell'equipe che ha espiantato l'organo a Bolzano e lo ha trasportato al Monaldi. La procura partenopea ipotizza lesioni colpose.