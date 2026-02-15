Bimbo trapiantato il cuore viaggiò in un box di plastica | Si fa strada l' opzione di un organo artificiale
Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto il suo organo viaggiare in un contenitore di plastica. La famiglia denuncia che il cuore è stato trasferito senza le apparecchiature di controllo della temperatura, rischiando di compromettere la riuscita dell’intervento. Ora, si discute sulla possibilità di usare un cuore artificiale per future operazioni simili. La famiglia chiede che venga assegnato un nuovo medico per garantire cure più sicure in caso di un secondo trapianto.
Sarebbe stato un "comune" contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre 2025 sul bimbo di Napoli, organo poi rivelatosi danneggiato a causa delle temperature troppo basse, e non un box "tecnologico" in grado di mantenere costanti e monitorate le temperature: è uno dei profili che emergono dopo il sequestrodel contenitore, eseguito nei giorni scorsi dal Nas di Napoli. Il nodo cruciale però non risiederebbe tanto nella tipologia del box usato, quanto nell'uso, invece del ghiaccio tradizionale, di quello secco, che arriva fino a -80 gradi e che avrebbe "bruciato" l'organo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cuore danneggiato, si fa strada l'opzione di un organo artificiale per salvare il bambino
Un bambino con il cuore gravemente danneggiato potrebbe ricevere un cuore artificiale, dopo che il primo trapianto a Napoli non è andato a buon fine.
Cuore trapiantato, sequestrato il box usato per conservare l’organo
I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il box usato per conservare il cuore trapiantato a un bambino di due anni e quattro mesi, che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Monaldi, dopo aver scoperto che il contenitore era stato danneggiato durante il trasporto.
