Medici divisi sul trapianto Parere negativo del ‘Bambino Gesù’ Il primario di Napoli | pronti a operare

Il parere negativo dell’ospedale Bambino Gesù di Roma sulla possibilità di eseguire un nuovo trapianto ha suscitato reazioni contrastanti tra i medici. Il primario di Napoli, invece, afferma di essere pronto a intervenire se ci saranno le condizioni. La discussione si accende mentre il piccolo, di due anni e tre mesi, è ancora sotto osservazione all’ospedale Monaldi, dopo che il primo intervento si è concluso con un fallimento a causa di un danno grave al cuore.

Napoli, 15 febbraio 2026 – Arriva come una doccia fredda il parere dell'ospedale Bambino Gesù di Roma sulla possibilità di sottoporre a un nuovo trapianto il bimbo di due anni e tre mesi ricoverato al Monaldi di Napoli dopo il fallimento dell'operazione a causa del "cuore bruciato". Secondo i medici dell'ospedale pediatrico della Capitale, a cui era stato richiesto un consulto dalla famiglia e dallo stesso nosocomio napoletano, il piccolo non sarebbe più nelle condizioni di ricevere un nuovo trapianto. Una 'sentenza' impietosa che apre scenari inquietanti sul futuro del piccolo Tommaso (nome di fantasia) e sugli sviluppi clinici (ma anche giudiziari) di questa tragica vicenda.