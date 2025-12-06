Tramvia nuova fase di lavori in viale Giovine Italia

6 dic 2025

Procedono i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli. Dalla sera di mercoledì 10 scatterà la nuova fase dei lavori per le sistemazioni urbaniste in viale Giovine Italia.Dalle 21 il cantiere lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: garantite sempre due corsie per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

