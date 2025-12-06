Tramvia nuova fase di lavori in viale Giovine Italia
Procedono i lavori della tramvia per Bagno a Ripoli. Dalla sera di mercoledì 10 scatterà la nuova fase dei lavori per le sistemazioni urbaniste in viale Giovine Italia.Dalle 21 il cantiere lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: garantite sempre due corsie per la. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Dalle 21 il cantiere della tramvia lato centro si amplierà nel tratto da via dell’Agnolo a via Ghibellina: saranno garantite sempre due corsie per la circolazione in direzione di piazza Piave e la corsia di collegamento tra via #DucadegliAbruzzi e viale #GiovineItal - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, Tramvia: al via nuova fase lavori in viale Giovine Italia - Dalle 21 il cantiere della tramvia lato centro si amplierà nel tratto da via dell'Agnolo a via Ghibellina: saranno garantite sempre due corsie per la circola ... Secondo controradio.it
Lavori tramvia, l’assessore Giorgio: 'Massima attenzione per la magnolia di piazza Beccaria' - Le parole di rassicurazione arrivano dall’ assessore alla Mobilità, Viabilità e Tramvia Andrea Giorgio, dopo che alcuni ... Segnala 055firenze.it
Lavori tramvia, chiude via Badia di Ripoli - Da lunedì 24 novembre sarà interrotta la circolazione in via Badia di Ripoli tra piazza Badia di Ripoli e viale Europa. Come scrive 055firenze.it
Tramvia, al via lavori per il maxitubo dell'acquedotto sui lungarni - Da oggi 29 settembre, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è in programma la realizzazione del tratto ... Secondo lanazione.it