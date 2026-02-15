Tragico epilogo per le ricerche di Di Domenico | trovato morto in un canale di Passiano

Paolo Di Domenico, l’uomo scomparso da giorni a Passiano, è stato trovato morto in un canale. La polizia sospetta che abbia perso l’equilibrio e sia caduto mentre passeggiava vicino all’acqua. Gli agenti hanno recuperato il corpo questa mattina, dopo aver perlustrato la zona con cani e droni. La famiglia dell’anziano si era già preoccupata per la sua scomparsa, temendo il peggio.

"Dal sindaco e l'amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia”, ha scritto il sindaco di Cava Vincenzo Servalli Tragico epilogo a Cava de' Tirreni: é stato trovato senza vita Paolo Di Domenico, l'anziano scomparso da giorni e per il quale erano state attivate serrate ricerche in tutto il territorio. L'uomo è stato rinvenuto morto in un canalone nella frazione Passiano, in via Ernesto Di Marino, come riferito dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. “Dal sindaco e l'amministrazione comunale tutta, le condoglianze ai figli Daniela e Vincenzo e a tutta la famiglia”, ha scritto il sindaco Vincenzo Servalli.🔗 Leggi su Salernotoday.it

