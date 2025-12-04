Tatiana è morta Tragico epilogo la notizia arrivata ora | dove hanno trovato il corpo
Tragico epilogo per il caso che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero Salento: la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò, si è conclusa nel modo che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. Per giorni si era sperato in un allontanamento volontario, in un segnale, in una traccia che potesse restituirla ai suoi affetti. Invece, pochi minuti fa, è arrivata la notizia che ha gelato ogni speranza: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Un luogo isolato, lontano dalle strade più battute, in cui ora si concentrano i rilievi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
A La Vita in diretta un punto sulla scomparsa di Tatiana, cercata in tutta Italia. Abbiamo ascoltato l'appello dei genitori e discusso i nuovi elementi emersi, come il viaggio programmato per andare dall'ex.
Tatiana, il tragico epilogo: la disperazione del fratello Vladimir. La comunità stretta intorno alla famiglia - La notizia della morte di Tatiana ha colpito la comunità e la famiglia della giovane studentessa. Lo riporta msn.com
«Tatiana Tramacere è morta»: i sospetti sono tutti sull'amico Dragos, l'ultimo ad averla vista - Tragico epilogo per la scomparsa di Tatiana Tramacere, 27enne di Nardò: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato pochi minuti fa in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Riporta leggo.it
Tatiana trovata morta, fermato Dragos. La diretta - Sarebbe stato ritrovato in questi minuti in località strada vecchia in agro di Galatone il corpo di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa da Nardò il 24 novembre. Lo riporta msn.com