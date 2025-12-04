Tatiana è morta Tragico epilogo la notizia arrivata ora | dove hanno trovato il corpo

Tragico epilogo per il caso che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero Salento: la scomparsa di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò, si è conclusa nel modo che nessuno avrebbe mai voluto immaginare. Per giorni si era sperato in un allontanamento volontario, in un segnale, in una traccia che potesse restituirla ai suoi affetti. Invece, pochi minuti fa, è arrivata la notizia che ha gelato ogni speranza: il corpo della giovane sarebbe stato ritrovato in Contrada Fumo Nero, in agro di Galatone. Un luogo isolato, lontano dalle strade più battute, in cui ora si concentrano i rilievi delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it