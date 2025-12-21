Dario Cipullo trovato morto a 16 anni nel canale Cavour | il blackout del cellulare e il mistero dell' ultimo messaggio Tragico incidente cosa non torna

Le ultime speranze di ritrovare Dario sano e salvo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. Il suo corpo, ormai privo di vita, galleggiava sul Canale Cavour, oltre la periferia di Novara,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dario Cipullo trovato morto a 16 anni nel canale Cavour: il blackout del cellulare e il mistero dell'ultimo messaggio. «Tragico incidente», cosa non torna Leggi anche: Choc a Novara, il 16enne Dario Cipullo trovato morto nel canale Cavour: giallo e dolore Leggi anche: Dario Cipullo, come è morto il 16enne ritrovato nel canale Cavour: la scomparsa dopo la festa con gli amici e la tragica fatalità. L'ultimo messaggio all'amico La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Dario Cipullo morto nel canale Cavour ad Agognate. “Non sappiamo cosa ci facesse lì in piena notte”; Sedicenne trovato morto nel Novarese: era scomparso dopo una cena con gli amici | Ipotesi incidente; Squadre di ricerca con gli amici per ritrovare Dario; Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì dopo una festa con amici. Dario Cipullo trovato morto a 16 anni nel canale Cavour: il blackout del cellulare e il mistero dell'ultimo messaggio. Cosa non torna - Le ultime speranze di ritrovare Dario sano e salvo si sono infrante davanti a un corso d'acqua. leggo.it

