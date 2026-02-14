Auto fuori strada Bitonto piange il 17enne Gianvito Carelli | Dolore insopportabile

Gianvito Carelli, 17enne di Bitonto, è morto questa notte in un incidente stradale sulla Strada Provinciale 22, nel quartiere di Palombaio. La sua auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando ferite fatali al ragazzo. La famiglia e gli amici piangono il giovane, che frequentava il quinto anno all’Istituto Tecnico Superiore Vespucci di Molfetta.

Frequentava il quinto anno all'Istituto Tecnico Superiore Vespucci di Molfetta, questa notte ha perso la vita in un drammatico incidente a Bitonto, sulla Strada Provinciale 22, nel territorio della frazione Palombaio. L'intera comunità locale piange il 17enne Gianvito Carelli, scomparso questa notte dopo l'uscita fuori strada dell'auto su cui viaggiava insieme a due amici (rimasti feriti). “Queste sono le notizie che non vorremmo mai dare - si legge in un post dell'Istituto Vespucci - Queste sono le notizie che ci lasciano senza parole, che ci lasciano senza fiato come un pugno nello stomaco.🔗 Leggi su Baritoday.it

Un giovane di 17 anni ha perso la vita ieri sera a causa di un incidente stradale a Bitonto, quando il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada e si è schiantato contro un albero.

Gianvito Carelli, 17 anni, ha perso la vita dopo che una Jeep a noleggio si è schiantata contro un albero a Bitonto, vicino Bari.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Schianto nella notte, morto un 17enne e due coetanei sono gravissimi; Incidente a Bitetto: auto finisce fuori strada, muore una ventenne; Terlizzi - Palombaio: sinistro, morto 17enne Nella notte; Giovinazzo, slitta sull'asfalto e finisce contro la colonnina del rifornimento.

Auto fuori strada, Bitonto piange il 17enne Gianvito Carelli: Dolore insopportabileIl giovane ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte sulla Provinciale 22, nella zona della frazione di Palombaio. Frequentava il quinto anno all'Istituto Vespucci di Molfet ... baritoday.it

Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enneIl veicolo sarebbe finito fuori dalla carreggiata e avrebbe sbattuto contro un albero. Feriti altri due giovani che erano a bordo del mezzo ... baritoday.it

Bitonto in lutto per Gianvito Carelli, chi era il 17enne vittima del grave incidente a Palombaio - telebari.it/spalla/243243-… - #Bari #Notizie #News x.com

Tragedia stradale a Bitonto: muore un 17enne, due amici feriti Un grave incidente stradale ha segnato le ultime ore a Bitonto, nel Barese, causando la morte di un giovane di 17 anni, Gianvito Carelli. Il ragazzo viaggiava con due amici quando l’auto su cui e facebook