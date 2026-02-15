Tragedia a Barzana | ragazzo in bici viene investito e muore

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita a Barzana dopo essere stato investito mentre era in sella alla bici. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio, lungo una strada trafficata del paese. La vettura coinvolta si è allontanata subito dopo lo scontro, lasciando senza parole amici e familiari del giovane. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Tragedia nel primo pomeriggio di domenica 15 febbraio a Barzana dove un ragazzo di 18 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. L'incidente in via Arzenate attorno alle 14.30: ancora pochissime e frammentarie le informazioni disponibili, ma il giovane sarebbe stato in sella alla propria bicicletta al momento dello schianto. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Bergamo, un'auto medica e un'ambulanza della Croce Blu di Almenno San Salvatore. Seguono aggiornamenti.