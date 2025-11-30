Tragedia a Novara | viene investito da un' auto e muore poco dopo

Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 29 novembre a Novara: un uomo è stato investito da un'auto ed è morto poco dopo in ospedale.L'episodio è avvenuto in via Monte Rosa: l'uomo, di 83 anni, aveva quasi raggiunto il marciapiedi quando è stato investito da un'auto, il cui conducente si è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

