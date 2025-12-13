Tragedia sulla provinciale 38 Michela Ferrandino muore a 34 anni | choc a San Nicandro Garganico

Una tragica collisione sulla provinciale 38 a San Nicandro Garganico ha causato la morte di Michela Ferrandino, 34 anni. L'incidente, avvenuto in località San Nazario, ha sconvolto la comunità, lasciando un dolore profondo tra i residenti. La notizia si diffonde rapidamente, suscitando incredulità e tristezza in tutta la zona.

Lo scontro in località San Nazario. È un pomeriggio che la comunità d i San Nicandro Garganico non dimenticherà facilmente. Intorno alle 14, lungo la provinciale 38 che collega Apricena, all’altezza della località San Nazario, un incidente frontale tra un’auto e un mezzo pesante ha posto fine alla vita di Michela Ferrandino, infermiera di 34 anni, madre di una bambina di dieci. La donna stava guidando la sua utilitaria quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un camion proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato devastante. L’auto è andata completamente distrutta e per Michela non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo, prima ancora che i soccorsi potessero tentare un intervento. Notizieaudaci.it

