Traffico Roma del 15-02-2026 ore 20 | 30

Il traffico a Roma il 15 febbraio 2026 alle 20:30 si è intensificato a causa di diversi eventi e lavori in corso. Questo pomeriggio, Papa Leone XIV ha partecipato a una messa nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis a Ostia, causando modifiche alla viabilità e l’interdizione al transito nell’area circostante fino alle 20. In via Cesare Lombroso, tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna, è stata chiusa la strada per lavori di riparazione della sede stradale. Al quartiere Montesacro, un muro di contenimento cedeva, portando alla riduzione della carreggiata in viale Tir

Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la messa diverse le modifiche alla viabilità e l'interdizione al transito nell'area circostante attive fino alle 20 unitamente alla deviazione di molte linea di bus a Primavalle chiusa via Cesare Lombroso tra via Andrea Verga e via Enzo Sciamanna a causa del di stesso della sede stradale al quartiere Montesacro per il cedimento di un muro di contenimento si viaggia su carreggiata ridotta in viale Tirreno la piazza se è via Conca d'Oro questo pomeriggio festa di carnevale a Tor Sapienza fino alle 19 modifiche alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e via Filippo De Pisis sempre nel pomeriggio manifestazioni carnevalesche nel quartiere di pietralatra con alcune strade che ospiteranno la 43a edizione del Vale Romano delle 7 contrade di sant'atanasio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-02-2026 ore 20:30 Traffico Roma del 02-02-2026 ore 20:30 Alle otto e mezza di sera, il traffico a Roma rimane congestionato in alcune zone. Traffico Roma del 02-01-2026 ore 20:30 Alle ore 20:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta congestioni sulla Autosole da Torrenova al raccordo anulare, con entrate in città rallentate. Courage at the Dawn of World War I Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, weekend 14 e 15 febbraio; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 febbraio; Roma, domenica ecologica: blocco del traffico, orari e info; Carnevale cagliaritano 2026: modifiche provvisorie al traffico per la sicurezza delle sfilate cittadine. Traffico Roma del 15-02-2026 ore 16:30Luceverde Roma Papa Leone quattordicesimo questo pomeriggio sarà ostia per la visita pastorale nella chiesa di Santa Maria Regina Pacis dove celebrerà la ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-02-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Assen infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la chiusura della Strada ... romadailynews.it Buongiorno da @LuceverdeRoma Notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma #Luceverde x.com Incidente sulla Caserta–Roma, traffico in tilt prima dell’uscita di Mercato San Severino Grave incidente stradale sulla Caserta–Roma, poco prima dello svincolo di Mercato San Severino. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto si è ribaltata, mentre facebook