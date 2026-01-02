Traffico Roma del 02-01-2026 ore 20 | 30

Alle ore 20:30 del 2 gennaio 2026, il traffico a Roma presenta congestioni sulla Autosole da Torrenova al raccordo anulare, con entrate in città rallentate. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive fino al 6 gennaio, con orari estesi nella ZTL del Tridente fino alle 22. Inoltre, via Flaminia è interessata da transito a senso unico alternato tra Corso di Francia e via Francesco Nitti, con lavori notturni fino al 31 gennaio. Per aggiornamenti

Luceverde Roma traffico Autosole da Torrenova raccordo anulare quindi in entrata in città ed in città le ZTL del centro e del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro Varco attivo dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente video un'estensione della fascia oraria e non si può accedere dalle 6:30 alle 22 anche questa notte interessano la via Flaminia transito a senso unico alternato dalle 21 alle 6 del mattino tra Corso di Francia & via Francesco Nitti questi lavori andranno avanti di notte fino al 31 di gennaio

