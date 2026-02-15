Traffico Roma del 15-02-2026 ore 08 | 30

Lavori di potatura causano chiusure e modifiche alla viabilità a Roma. Questa mattina, la Circonvallazione Gianicolense è rimasta bloccata tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini, in entrambe le direzioni, fino alle 18. La festa di carnevale a Tor Sapienza ha portato a chiusure temporanee in alcune strade, tra cui via di Tor Sapienza, piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis, dalle 14 alle 19. A Nomentano, via Simon Boccanegra è stata chiusa tra via Amalasunta e piazza dei Vespri Siciliani, mentre via Neme

Luceverde Roma Buona domenica Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo invernale per consentire interventi di potatura per gran parte della giornata presumibilmente fino alle ore 18 la Circonvallazione Gianicolense resta chiusa al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della Stazione Trastevere festa di carnevale a Tor Sapienza dalle 14 alle 19 modifica alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis al Nomentano via Simon Boccanegra resta chiusa tra via amalasunta e Piazza dei Vespri Siciliani In quest'ultima direzione causa di uno svuotamento della sede stradale via nemea resta chiusa invece tra via degli Orti della Farnesina e via della Farnesina nella zona di Selva Candida via Garlasco ancora chiusa e probabilmente lo sarà fine del mese a ridosso di via Taleggio