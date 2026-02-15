Traffico Roma del 15-02-2026 ore 07 | 30

Il traffico a Roma il 15 febbraio 2026 alle 7:30 è rallentato per via di lavori di potatura che coinvolgono molte strade della città. La Circonvallazione Gianicolense è chiusa tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in entrambe le direzioni, e questa chiusura durerà fino alle 18. A Tor Sapienza, la festa di carnevale dalle 14 alle 19 ha causato modifiche alla viabilità, interessando alcune strade come via di Tor Sapienza, Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis. In zona Nomentano, via Simon Boccanegra è chiusa tra via Amalas

Luceverde Roma Buona domenica Bentrovati giornata con poco traffico quella di oggi sulle strade cittadine caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici del periodo invernale per consentire interventi di potatura per gran parte della giornata presumibilmente fino alle ore 18 la Circonvallazione Gianicolense resta chiusa al traffico tra via Edoardo Jenner e via Bernardino Ramazzini in direzione della Stazione Trastevere festa di carnevale a Tor Sapienza dalle 14 alle 19 modifica alla viabilità interesseranno alcune strade tra cui la stessa via di Tor Sapienza Piazza Cesare De Cupis e viale Filippo De Pisis al Nomentano via Simon Boccanegra che sta chiusa tra via amalasunta e Piazza dei Vespri Siciliani In quest'ultima direzione causa di uno svuotamento della sede stradale viene me resta chiusa invece tra via degli Orti della Farnesina e via della Farnesina nella zona di Selva Candida via Garlasco ancora chiusa e probabilmente lo sarà fine del mese a ridosso di via Taleggio maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma.