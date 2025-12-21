E’ una figura molto utilizzata, a causa dell’ invecchiamento della popolazione, della disgregazione delle famiglie e del conseguente aumento della solitudine, eppure la legge che regola questo istituto sembra non essere all’altezza e i casi di frode si moltiplicano. Nato per essere un aiuto flessibile, modellato sulle esigenze specifiche del beneficiario, l’ amministratore di sostegno (Ads) rappresenta uno dei pilastri del diritto civile italiano per la tutela dei fragili. Un aiuto che non dovrebbe sostituire. Il suo scopo è di affiancare (non di sostituire come accadeva con l’interdizione) coloro che, per infermità, disabilità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Amministratori di sostegno, il lato oscuro della tutela

Leggi anche: Il lato troppo oscuro della filantropia

Leggi anche: Il lato oscuro della prossima manovra finanziaria. La versione di Polillo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Amministratori di sostegno, il lato oscuro della tutela - Si stima che in Italia siano 400 mila le persone fragili bisognose di queste figure nominate dai Tribunali. panorama.it