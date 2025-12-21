Amministratori di sostegno il lato oscuro della tutela
E’ una figura molto utilizzata, a causa dell’ invecchiamento della popolazione, della disgregazione delle famiglie e del conseguente aumento della solitudine, eppure la legge che regola questo istituto sembra non essere all’altezza e i casi di frode si moltiplicano. Nato per essere un aiuto flessibile, modellato sulle esigenze specifiche del beneficiario, l’ amministratore di sostegno (Ads) rappresenta uno dei pilastri del diritto civile italiano per la tutela dei fragili. Un aiuto che non dovrebbe sostituire. Il suo scopo è di affiancare (non di sostituire come accadeva con l’interdizione) coloro che, per infermità, disabilità o menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità anche parziale e temporanea di provvedere ai propri interessi. 🔗 Leggi su Panorama.it
