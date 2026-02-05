Ricatto e potere | il lato più oscuro degli Epstein Files e il traffico di giovani ragazze

Il caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense. I file rivelano dettagli sconcertanti sul traffico di giovani ragazze e sui rapporti di potere che si nascondono dietro questa vicenda. La scoperta riaccende le polemiche sull’ombra che ancora avvolge l’élite globale coinvolta in questo scandalo.

Il caso Jeffrey Epstein continua a scuotere le fondamenta dell’élite globale. La recente pubblicazione di oltre tre milioni di file da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense, come riportato dal Guardian, ha portato alla luce dettagli inquietanti che vanno ben oltre le responsabilità del finanziere morto in carcere per un apparente suicidio nel 2019. Al centro della vicenda emerge l’aspetto più perturbante: un sistema strutturato di traffico sessuale di giovani ragazze e donne, spesso fornite come “regali” o favori a uomini potenti per consolidare influenza, ricatti e reti di potere. Un meccanismo che evoca da vicino le scene di orge segrete e rituali nascosti dietro maschere nel capolavoro di Stanley Kubrick Eyes Wide Shut (1999), dove l’alta società cela la propria depravazione in un mondo parallelo di sfruttamento e controllo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

