Miriam Leone sulle scene di sesso | Con Stefano Accorsi litigammo per girarne una Per gli uomini è più imbarazzante

Miriam Leone condivide le difficoltà incontrate nel girare scene di sesso, in particolare durante la serie 1992. Ricorda un episodio con Stefano Accorsi, con cui ebbe un litigio per una scena, evidenziando come per gli uomini possa risultare più imbarazzante affrontare tali momenti. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulle sfide professionali legate alle scene intime nel mondo dello spettacolo.

Miriam Leone racconta come sia stato difficile per lei girare erotiche, soprattutto nella serie 1992. In quell'occasione ebbe anche un litigio con Stefano Accorsi, con cui però c'è un rapporto di amicizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su miriam leone

Miriam Leone, nota attrice e ex Miss Italia, ha condiviso riflessioni sulle scene di sesso nei suoi ruoli, sottolineando che spesso risultano più imbarazzanti per gli uomini.

Emilia Clarke ha condiviso un episodio imbarazzante legato al set di una scena di sesso, raccontando di essersi rotta una costola durante le riprese.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su miriam leone

Argomenti discussi: Miriam Leone ospite a Stories, lunedì 26 gennaio alle 21 su Sky Tg24; Miriam Leone ospite a Verissimo, dalla carriera alla maternità: la paura in gravidanza; Le cose non dette; Le cose non dette, recensione: 100% Gabriele Muccino (nel bene e nel male).

Miriam Leone e le scene di sesso: Più imbarazzante per gli uomini che per le donne. E racconta di una lite con Stefano AccorsiIl tema è stato affrontato dall'attrice nel corso dell'intervista a Gianluca Gazzoli in 'Passa dal Bsmt' Miriam Leone è passata dal BSMT di Luca Gazzoli. Dalla vittoria di Miss Italia 2008 alla conduz ... today.it

''Fumavo, fumavo'': Miriam Leone parla della scoperta di essere incinta sul set della serie su Oriana FallaciHo scoperto di essere incinta mentre sul set della serie su Oriana Fallaci. Oriana Fallaci è una delle persone che ha fumato di più al mondo. Io dovevo fumare continuamente. Tra l'altro le sigarette ... gossip.it

È Miriam Leone la protagonista della nuova puntata di "Stories", il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky tg24. Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci, con la regia di Paolo Bonfadini, l’attrice si racconta in “Miriam Leone – P - facebook.com facebook

È Miriam Leone la protagonista della nuova puntata di #Stories, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di #Skytg24. Ospite del vicedirettore della testata @SchillaciOmar, con la regia di Paolo Bonfadini, l’attrice si racconta in “Miriam Leone – x.com