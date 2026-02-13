Arte e letteratura | Angelo Raffaele Antelmi si racconta tra maschere e costumi d' autore

Angelo Raffaele Antelmi, artista e scrittore brindisino, ha deciso di condividere la sua passione per le maschere e i costumi d’autore durante un evento alla Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. La serata, prevista nella sala conferenze della pinacoteca comunale

BRINDISI - La sala conferenze della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti di Brindisi, sede della pinacoteca comunale "Armando Scivales", accoglierà un evento che celebra l'arte e la magia del Carnevale. Sabato 14 febbraio alle ore 18:30, Angelo Raffaele Antelmi, figura di spicco del Carnevale di Venezia, sarà protagonista di un incontro intitolato "Memorie di un pornografo: tra passione e arte i mille volti di Angelo Raffaele Antelmi". L'artista, che ha dedicato oltre tre decenni alla creazione di maschere e costumi esposti in Cina, Canada, Francia e Italia, condividerà con il pubblico il suo straordinario percorso creativo.🔗 Leggi su Brindisireport.it

