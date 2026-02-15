Tortona doma Sassari in trasferta | una vittoria di efficacia e solidità tattica in Serie A

Tortona ha battuto Sassari in trasferta, grazie a una difesa compatta e a un attacco preciso. La squadra di coach Ramondino ha sfruttato al meglio le occasioni in contropiede, portando a casa una vittoria importante in Serie A. I giocatori hanno mostrato lucidità e determinazione, soprattutto nei momenti chiave del match.

Tortona Stende Sassari in una Finale Serrata di Serie A: Analisi di una Vittoria Costruita sull'Efficacia Offensiva. Tortona ha conquistato una importante vittoria esterna contro Sassari, imponendosi per 82-89 nella sfida valida per la Serie A di basket (LBA) disputata il 15 febbraio 2026. La partita, combattuta e ricca di colpi di scena, ha visto gli ospiti dimostrare maggiore solidità tattica e capacità di sfruttare le debolezze difensive dei padroni di casa, segnando un passo avanti nella corsa per le posizioni di vertice del campionato. Primi Scampoli di Partita e l'Affermazione di Tortona.