Una YOLO+ mai doma esce sconfitta dalla trasferta di Marigliano

La squadra YOLO+ Cestistica Benevento ha affrontato in trasferta la New Cap Marigliano, seconda in classifica. La partita si è conclusa con una sconfitta per i nostri, evidenziando le difficoltà di una trasferta impegnativa contro un avversario di alto livello. Di seguito, i dettagli della gara e le considerazioni sulla prestazione della squadra.

Marigliano parte forte con un parziale iniziale di 5-0. La YOLO+ si sblocca con Szydlowska, ma le padrone di casa mantengono il controllo del gioco, allungando con Torruella e Garaffoni. Le sannite risalgono fino al -5 con una tripla di Manganiello, ma Marigliano riesce ad allungare fino al 21-11, punteggio con cui si chiude il primo quarto.

