Torre San Gennaro allarme sicurezza | Motociclisti in scorribanda sulle dune mettono a rischio litorale e passanti

A Torre San Gennaro, alcuni motociclisti hanno attraversato le dune sabbiose, creando pericolo per i passanti e danneggiando la spiaggia. La presenza di queste moto tiene sotto tensione residenti e turisti, che temono incidenti e ulteriori danni all’ambiente naturale. Un cittadino ha segnalato che alcuni di loro sono stati visti sfrecciare a velocità elevata vicino alle aree pedonali, mettendo in discussione la sicurezza della zona.

Scampagnata a rischio: Allarme sicurezza e ambiente a Torre San Gennaro dopo la scorribanda di motociclisti. Tre motociclisti hanno creato momenti di forte apprensione a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, in provincia di Brindisi, ieri mattina. Dopo aver percorso una strada interdetta al traffico, i giovani hanno effettuato pericolose evoluzioni sulle dune, sfrecciando tra i passanti. L'episodio, avvenuto in una giornata di sole nonostante le previsioni di maltempo, ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei cittadini e per la fragilità dell'ecosistema costiero. Una cronaca di velocità e incoscienza.🔗 Leggi su Ameve.eu Evoluzioni in motocross sulle dune, dopo aver sfrecciato fra i passanti Un gruppo di motociclisti ha messo in fuga i bagnanti e causato scompiglio sulla spiaggia, dopo aver attraversato una strada vietata al traffico. Un milione e mezzo per il porticciolo: finanziamento record per Torre San Gennaro Il porticciolo di Torre San Gennaro riceve un finanziamento da un milione e mezzo di euro, il più grande mai ottenuto finora.