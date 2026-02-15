Evoluzioni in motocross sulle dune dopo aver sfrecciato fra i passanti

Un gruppo di motociclisti ha messo in fuga i bagnanti e causato scompiglio sulla spiaggia, dopo aver attraversato una strada vietata al traffico. La scena si è svolta nel primo pomeriggio, quando i piloti hanno deciso di spostarsi dalle dune per raggiungere direttamente il lungomare, passando tra i gruppi di turisti in costume.

L'episodio si è verificato stamattina a Torre San Gennaro. Forte disappunto fra i presenti Hanno percorso una strada interdetta al traffico e poi si sono diretti verso la spiaggia, sfrecciando fra le persone. È accaduto stamattina a Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo. Hanno assistito alla scena numerosi cittadini, fra cui anche bambini, che stavano facendo una passeggiata sul lungomare, approfittando di uno scampolo di sole. Tre motociclisti, provenienti da campo di mare, hanno raggiunto l'arenile, per poi compiere delle evoluzioni sulle dune, fino ad allontanarsi. Tale condotta ha provocato forte disappunto.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Domenica 18 gennaio, le dune di Torre San Gennaro sono state interessate da attività di motocross, lasciando solchi profondi e danneggiando la vegetazione locale.

Questa mattina ad Augusta un uomo di 43 anni ha perso il controllo della motocross ed è caduto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.