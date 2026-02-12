Un milione e mezzo per il porticciolo | finanziamento record per Torre San Gennaro

Il porticciolo di Torre San Gennaro riceve un finanziamento da un milione e mezzo di euro, il più grande mai ottenuto finora. I lavori partiranno entro giugno 2027 e trasformeranno completamente questa marina di Torchiarolo. La notizia è stata accolta con entusiasmo dagli abitanti e dalle associazioni locali, che sperano in una rinascita per il piccolo porto. Ora si aspetta solo l’avvio ufficiale dei lavori, che dovrebbe portare nuovi servizi e più sicurezza alla zona.

TORCHIAROLO – La tanto attesa notizia è arrivata: il porticciolo di Torre San Gennaro, marina di Torchiarolo, entro giugno 2027, cambierà completamente volto. Grazie a un finanziamento di 1,5 milioni di euro ottenuto tramite il fondo Feampa 20212027, il Comune si appresta a trasformare.

