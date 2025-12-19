Natale alle porte scattano i controlli sul pesce | sequestrati 900 chili al mercato di Mugnano

Con l’avvicinarsi del Natale, l’attenzione si concentra sulla sicurezza alimentare, soprattutto nel settore ittico. Recentemente, al mercato di Mugnano sono stati sequestrati 900 chili di pesce non conforme, sotto la lente di controlli più rigorosi. I preparativi per la Vigilia sono in pieno fermento, ma la qualità e la sicurezza restano priorità assoluta per garantire un festeggiamento all’insegna della tradizione e della serenità.

© Dayitalianews.com - Natale alle porte, scattano i controlli sul pesce: sequestrati 900 chili al mercato di Mugnano ABBONATI A DAYITALIANEWS Preparativi per la Vigilia e massima attenzione alla sicurezza alimentare. A pochi giorni dal Natale, nelle case dei napoletani entrano nel vivo i preparativi per il cenone della Vigilia, tradizionalmente a base di pesce e frutti di mare. Proprio per l’aumento dei consumi di prodotti ittici, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli lungo tutta la filiera, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori. Blitz notturno al mercato ittico. In questo contesto si inserisce il blitz scattato nella notte al mercato ittico di Mugnano di Napoli, dove i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 900 chili di prodotti ittici, tra pesce e frutti di mare, ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com Leggi anche: Pesce e frutti di mare non tracciati, sono pericolosi per la salute: 900 chili sequestrati al mercato ittico di Mugnano Leggi anche: Pesce senza etichettatura al mercato di Sabaudia: sequestrati 200 chili di prodotti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Pesce per i cenoni di Natale, scattano i controlli della Finanza a Como: un negozio su due irregolare. Natale è alle porte e non sapete ancora cosa portare in tavola Con questo menù del nostro resident chef creator @sebastian_fitarau conquisterete il palato di tutti! Il successo è assicurato Baccalà in umido con patate Cappone agli agrumi Branzin - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.