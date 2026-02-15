Torino-Bologna | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Torino ospita il Bologna in Serie A. Oggi, domenica 15 febbraio, i granata affrontano i rossoblù – in diretta tv e streaming – nella 25esima giornata di campionato. La squadra di Baroni è reduce dal pareggio raggiunto in extremis contro la Fiorentina, con la partita del Franchi terminata 2-2, mentre quella di. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

L’Atalanta affronta il Torino nella 20ª giornata di Serie A, sabato 10 gennaio alla New Balance Arena.

La Fiorentina affronta oggi il Torino al Franchi di Firenze per la 24esima giornata di Serie A.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dove vedere Torino-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Probabili 25ª: Thuram non ce la fa per Inter-Juve, tornano Barella e Calhanoglu; Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Torino-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeTorino-Bologna gara valida per la 25ª giornata di campionato e in programma stasera alle 18:00 allo stadio Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in streaming su Dazn, Sky Sport Calcio (202), Sky Sport ... tuttosport.com

Torino-Bologna: le probabili formazioni e dove vederla in tvSaranno Torino e Bologna a scendere in campo nella domenica della 25^ giornata di Serie A. Scopriamo insieme le probabili formazioni di Torino-Bologna. fantacalcio.it

: - @Bolognafc1909 Stadio Olimpico Grande Torino 18:00 #MondoToro x.com

VIETATO SBAGLIARE Domani va in scena Torino-Bologna, match valido per la 25ª giornata di Serie A EniLive. I dati mostrano una grande possibilità di reti da entrambi le parti, vista l’alta frequenza dell’Over 1.5. Due squadre che di gol ne hanno su facebook