Atalanta-Torino | orario probabili formazioni e dove vederla in tv
L’Atalanta affronta il Torino nella 20ª giornata di Serie A, sabato 10 gennaio alla New Balance Arena. Di seguito, orario, probabili formazioni e dettagli su come seguire la partita in diretta tv e streaming. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in questa fase del campionato.
(Adnkronos) – L'Atalanta torna in campo in Serie A. La Dea sfida oggi, sabato 10 gennaio, il Torino – in diretta tv e streaming – alla New Balance Arena nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla netta vittoria di Bologna, dove si è imposto per 2-0, mentre quella di Baroni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche: Atalanta-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Leggi anche: Cremonese-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Dove vedere Atalanta-Torino in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; La presentazione della 19^ giornata di Serie A; Atalanta-Torino: orario e dove vederla in TV e streaming.
Atalanta-Torino: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni volano a Bergamo per affrontare la Dea di Raffaele Palladino nel primo turno del girone di ritorno ... tuttosport.com
Atalanta-Torino: orario, dove vederla in tv, probabili formazioni e precedenti - Torino del 10 gennaio 2026: orario 20:45, diretta TV su DAZN e Sky, probabili formazioni, assenze e pronostico. lifestyleblog.it
Atalanta-Torino, le probabili formazioni della partita di Serie A - Palladino dovrebbe ridare fiducia agli uomini che hanno sconfitto il Bologna, con Krs ... sport.sky.it
: - @Atalanta_BC New Balance Arrna 20:45 #MondoToro #SFT #TorinoFC #Torino #Atalanta x.com
: - Quest’oggi il Torino disputerà la prima gara del girone di ritorno contro l’Atalanta di mister Palladino, squadra reduce da cinque vittorie nelle ultime sei. @atalantabc New Balance Arrna 20:45 #MondoToro #S - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.