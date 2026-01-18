Bologna-Fiorentina le pagelle | Mandragora qualità e quantità 7,5 malissimo Holm 4

Nella sfida Bologna-Fiorentina, Mandragora si distingue con una prestazione di qualità e quantità, conquistando un 7,5. Holm, invece, si mostra in difficoltà con un 4. Tra i padroni di casa, solo tre giocatori hanno ottenuto una sufficienza, tutte attribuite ai subentrati, tra cui Rowe e Moro, autori di un gol. Un quadro complessivo che evidenzia le differenze di rendimento tra le due squadre.

Solo tre sufficienze fra i padroni di casa, e tutte per i subentrati: oltre all'autore del gol premiati Rowe e Moro. Fra i viola bene anche Fagioli e Dodò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

