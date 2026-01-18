Bologna-Fiorentina le pagelle | Mandragora qualità e quantità 6,5 malissimo Holm 4

Nella sfida tra Bologna e Fiorentina, le pagelle evidenziano una prestazione equilibrata, con Mandragora che si distingue per qualità e impegno (6,5). Holm, invece, si distingue negativamente con un voto di 4. Tra i padroni di casa, sono stati valutati positivamente solo i subentrati Rowe e Moro, entrambe premiate con un sufficiente. La partita ha visto poche performance di rilievo, concentrando l’attenzione sulle scelte e sulle sostituzioni effettuate.

Solo tre sufficienze fra i padroni di casa, e tutte per i subentrati: oltre all'autore del gol premiati Rowe e Moro. Fra i viola bene anche Fagioli e Dodò. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Fiorentina, le pagelle: Mandragora qualità e quantità (6,5), malissimo Holm (4) Pagelle Bologna Fiorentina, i voti della sfida: Mandragora e Piccoli fanno volare la viola

Ecco le pagelle della partita tra Bologna e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Serie A. Analizziamo i protagonisti della sfida, evidenziando i principali voti assegnati ai giocatori. La partita si è conclusa con una vittoria della Fiorentina, grazie alle prestazioni di Mandragora e Piccoli. Di seguito, i giudizi dettagliati sui singoli e le valutazioni complessive. Leggi anche: Bologna-Brann 0-0, le pagelle di CM: Lucumi e Holm i migliori Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Colpo della Fiorentina a Bologna: i viola - sotto choc per la morte del presidente Commisso - vincono 1-2. - facebook.com facebook #Calcio, #Fiorentina, vittoria nel segno di #Commisso: 2-1 a Bologna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.