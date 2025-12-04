Bologna-Parma 2-1 Castro regala i quarti ai rossoblù

Sport.quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 4 dicembre 2025 - Il Bologna campione in carica accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Un passaggio del turno sudato perché il Parma parte meglio e va meritatamente in vantaggio grazie a Benedyczak. Ma il Bologna reagisce e la ribalta: prima segna Rowe, al fotofinish la decide Castro.   Parma più intraprendente. Turnover ponderato per Italiano che sceglie Dallinga al centro dell'attacco con Bernardeschi che fa rifiatare Orsolini a destra. Nel Parma partono fuori sia Cutrone che Pellegrino, gioca Ondrejka al fianco di Benedyczak. Primo squillo del Parma al 6': Ferguson buca lo stop e lascia strada a Ondrejka, palla verticale per Benedyczak che tira in scivolata trovando la risposta di Ravaglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

bologna parma 2 1 castro regala i quarti ai rossobl249

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Parma 2-1, Castro regala i quarti ai rossoblù

Leggi anche questi approfondimenti

bologna parma 2 1Calcio, Coppa Italia, Bologna-Parma 2-1, felsinei ai quarti - Al Dall’Ara, nel derby emiliano che segna il debutto stagionale dei rossoblù nella compe ... Scrive askanews.it

bologna parma 2 1Bologna-Parma di Coppa Italia, il risultato 2-1: Castro decide con un gol all'89' - Servono 89’ al Bologna per completare la rimonta sul Parma al Dall’Ara e qualificarsi ai quarti di finale, in attesa di conoscere stasera chi sarà la prossima sfidante tra Lazio e Milan. Come scrive corriere.it

bologna parma 2 1Pagelle Bologna-Parma 2-1: la risolve Castro, sprazzi di Rowe, Benedyczak illude. Si rivede Immobile - 1 pagelle: l'ex Marsiglia risponde al polacco del Parma, l'inzuccata dell'argentino vale la qualificazione ai quarti di finale ... Segnala sport.virgilio.it

bologna parma 2 1Castro punisce il Parma nel finale, il Bologna passa ai quarti della Coppa Italia - Il gol dell'argentino allo scadere evita i rigori alla squadra di Italiano che accede al prossimo turno: a Cuesta non basta Benedyczak ... Lo riporta corrieredellosport.it

bologna parma 2 1Bologna-Parma 2-1, Castro regala i quarti ai rossoblù - Un passaggio del turno sudato perché il Parma parte meglio e va meritatamente in vantaggio grazie a ... Si legge su sport.quotidiano.net

bologna parma 2 1COPPA ITALIA: 2-1 al Parma, Bologna ai quarti - Il 14 maggio scorso, a Roma, il Bologna ha alzato la terza Coppa Italia della sua storia, battendo il Milan nella finale di ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bologna Parma 2 1