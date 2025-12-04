Bologna-Parma 2-1 Castro regala i quarti ai rossoblù

Bologna, 4 dicembre 2025 - Il Bologna campione in carica accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Un passaggio del turno sudato perché il Parma parte meglio e va meritatamente in vantaggio grazie a Benedyczak. Ma il Bologna reagisce e la ribalta: prima segna Rowe, al fotofinish la decide Castro. Parma più intraprendente. Turnover ponderato per Italiano che sceglie Dallinga al centro dell'attacco con Bernardeschi che fa rifiatare Orsolini a destra. Nel Parma partono fuori sia Cutrone che Pellegrino, gioca Ondrejka al fianco di Benedyczak. Primo squillo del Parma al 6': Ferguson buca lo stop e lascia strada a Ondrejka, palla verticale per Benedyczak che tira in scivolata trovando la risposta di Ravaglia.

