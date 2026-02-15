Torino-Bologna 1-2 i rossoblù tornano a vincere con un super Castro

Il Bologna ha battuto il Torino 2-1 grazie a un gol spettacolare di Castro, dopo che l'autorete di Vlasic aveva portato avanti i padroni di casa. La partita si è accesa nel secondo tempo, quando i rossoblù hanno preso il controllo del gioco e hanno trovato il gol decisivo nel finale. Castro ha piazzato un tiro potente dalla distanza, lasciando il portiere granata senza possibilità.

Torino, 15 febbraio 2026 – Il Bologna torna alla vittoria in campionato, Torino ko. Rossoblù padroni del campo e avanti grazie all'autorete di Vlasic, lo stesso numero 10 granata pareggia i conti poco dopo ma è Castro a regalare i tre punti ai suoi con un super gol. Primo tempo senza reti. Baroni esclude Casadei, gioca Gineitis in mediana con Prati e Vlasic, davanti tocca ad Adams al fianco di Simeone. Italiano preferisce Bernardeschi ad Orsolini, sull'altra corsia tocca a Rowe mentre in attacco c'è sempre Castro. Al quarto d'ora la prima chance per il Torino: stacco di testa di Maripan su corner di Gineitis, decisivo Miranda che si oppone.