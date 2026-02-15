Il Bologna ha conquistato una vittoria importante contro il Torino, grazie a un gol deciso nel finale. Questa vittoria nasce dalla determinazione dei rossoblù, che hanno preso in mano la partita negli ultimi minuti. Un dettaglio chiave è stato il pallone recuperato in mediana e trasformato in rete da un attaccante.

Il Bologna torna al successo in casa del Torino e rialza la testa in campionato dopo un periodo di profonda crisi che ha fatto scivolare gli uomini di Vincenzo Italiano in classifica. I voti di Torino-Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it Il successo è arrivato grazie all’autorete di Nikola Vlasic, alla quale i padroni di casa avevano posto rimedio con il croato stesso dopo pochi minuti. A regalare il successo agli emiliani ci ha pensato Santiago Castro, sempre più decisivo nella formazione rossoblu, ora concentrata sull’impegno di Europa League contro il Brann. Voti Torino-Bologna 1-2, Castro decisivo: Vlasic l’ultimo ad arrendersi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Pagelle Torino-Bologna 1-2, i voti della sfida: tornano al successo i rossoblu

Nell'incontro valido per il recupero della 16ª giornata di campionato, Verona e Bologna si sono affrontate in una sfida che si è conclusa con la vittoria degli emiliani per 3-2.

Questa sera il match tra Bologna e Lazio si è concluso ai rigori, dopo una partita combattuta e senza grandi distacchi nel punteggio.

